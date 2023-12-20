Esnafın kabusu çete çökertildi: İş yerlerine silahlı saldırı düzenlemişlerdi
İstanbul Şişli'de esnafı kabusu olan silahlı çete, düzenlenen operasyonla çökertildi. Polis ekiplerinin çete evine düzenlediği baskında, 5 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Baskında; çelik yelek, 2 adet tabanca ile çok sayıda Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
İstanbul Şişli'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda; otomobille cadde üzerinde seyreden çete üyelerinden biri taksi durağına ateş açmıştı. Saldırı anı kameralara yansırken, ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipler çalışma başlattı.
EKİPLER DÜĞMEYE BASTI
Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında, kısa sürede plakasını tespit edilen araç bir süre takibe alındı. Araç park halinde olduğu esnada ise polis operasyon için düğmeye bastı. Araca yaklaşan polis içerisindeki Hacı Bayram A.‘yı kıskıvrak yakaladı.
SİLAHLI ÇETE ÇÖKERTİLDİ
Şahsın üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ile 13 adet mermi ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgusunda taksi durağına ateş açan şüpheli olduğu tespit edilince gözaltına alındı. Ayrıca şahsın “kasten yaralama” suçundan da 11 ay kesilmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Çalışmalara devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, olaya karışmış olabilen ile M.A., K.A, N.S. ve M.S. isimli şahısları da aynı sokak içerisinde durdurdu.351;üpheli ise emniyete götürüldü.