Esnafın kabusu çete çökertildi: İş yerlerine silahlı saldırı düzenlemişlerdi

20 Aralık 2023 09:39 - Güncelleme : 20 Aralık 2023 10:22

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda; otomobille cadde üzerinde seyreden çete üyelerinden biri taksi durağına ateş açmıştı. Saldırı anı kameralara yansırken, ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipler çalışma başlattı.

EKİPLER DÜĞMEYE BASTI

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında, kısa sürede plakasını tespit edilen araç bir süre takibe alındı. Araç park halinde olduğu esnada ise polis operasyon için düğmeye bastı. Araca yaklaşan polis içerisindeki Hacı Bayram A.‘yı kıskıvrak yakaladı.

SİLAHLI ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Şahsın üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ile 13 adet mermi ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgusunda taksi durağına ateş açan şüpheli olduğu tespit edilince gözaltına alındı. Ayrıca şahsın “kasten yaralama” suçundan da 11 ay kesilmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Çalışmalara devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, olaya karışmış olabilen ile M.A., K.A, N.S. ve M.S. isimli şahısları da aynı sokak içerisinde durdurdu.

351;üpheli ise emniyete götürüldü.