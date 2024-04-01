Evde gördüğü manzara karşısında çılgına döndü! İkisini birden öldürdü...

01 Nisan 2024 14:25 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 14:26

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen olayda, şüpheli koca A.M., sabah saatlerinde Sevda M. (34) ile Mehmet Sadıç'ın (50) birlikte yaşadığı eve gitti. A.M., kapıyı çaldığında karşısına çıkan Mehmet Sadıç ile tartıştı.

Burada A.M., belinden çıkardığı tabancayla kapı önünde eşini ve Mehmet Sadıç’ı vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede Mehmet Sadıç’ın ve Sevda M’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlatırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.