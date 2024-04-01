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01 Nisan 2024 19:24 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 19:24

Evin balkonundan kopan taş parçaları otomobilde hasara neden oldu

Karabük'te bir evin balkonundan kopan parçalar, park hakindeki otomobilin tamponunda hasara neden oldu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'ta boş olan 4 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonundan kopan taş parçaları, park halindeki otomobilin tamponuna zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra telefonla kendisine ulaşılan otomobil sahibi, aracını başka bir yere park etti.

Evin balkonundan kopan taş parçaları otomobilde hasara neden oldu - 1. Resim

Evin balkonundan kopan taş parçaları otomobilde hasara neden oldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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