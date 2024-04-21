21 Nisan 2024 05:05 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 07:51
Evlenme vaadiyle dolandırdı, suçüstü yakalandı
Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırıldığını söyleyen bir kişi, polis ekiplerine şikayette bulundu. İhbarın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 45 saatlik kamera çalışması sonrasında şüphelileri tespit etti.
Şüpheli 3 kişi, aynı yöntemle başka bir kişiyi dolandırmak üzere İstanbul'a giderken polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden adliyeye çıkartılan bir kadın tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı