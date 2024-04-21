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21 Nisan 2024 09:35 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 09:37

Evlilik vaadiyle 126 bin lira dolandıran kadın tutuklandı

Kayseri'de evlenme vaadiyle kandırdıkları bir kişinin 126 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Evlilik vaadiyle 126 bin lira dolandıran kadın tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evlenme vaadiyle bir vatandaşın 126 bin lirasını aldığı iddiasıyla biri kadın 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aynı yöntemle İstanbul'da başka bir vatandaşı tuzağa düşürmek üzere oldukları belirlenen 3 şüpheli, ekiplerin 45 saatlik kamera çalışması sonucunda İstanbul'a gidecekleri sırada düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden kadın, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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