21 Nisan 2024 09:35 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 09:37
Evlilik vaadiyle 126 bin lira dolandıran kadın tutuklandı
Kayseri'de evlenme vaadiyle kandırdıkları bir kişinin 126 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evlenme vaadiyle bir vatandaşın 126 bin lirasını aldığı iddiasıyla biri kadın 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Aynı yöntemle İstanbul'da başka bir vatandaşı tuzağa düşürmek üzere oldukları belirlenen 3 şüpheli, ekiplerin 45 saatlik kamera çalışması sonucunda İstanbul'a gidecekleri sırada düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden kadın, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı