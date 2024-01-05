Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı

05 Ocak 2024 22:51 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 23:26

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. Eylem hazırlığındaki teröristler tek tek tespit edilip düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalanıyor.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) ekipleri de Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan bir teröristin yakalanması için operasyonun düğmesine bastı.

EKİPLER KISKIVRAK YAKALADI

Operasyon kapsamında; Özel Harekat Polislerinin destek verdiği ekipler, Haliliye ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, sasyonel eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG üyesi bir terörist ile teröriste yardım ve yataklık yapan bir şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramada, 2 tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.