Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni iddia: Okula bile arabayla gidip geliyormuş!

25 Mart 2024 10:51 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:52

Türkiye'nin yaklaşık 1 aydır gündeminden düşmeyen trafik kazasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. 16 yaşındaki Timur Cihantimur ehliyetsiz kullandığı Porsche marka lüks araçla 1 Mart gecesi Belgrad ormanı yakınlarında ATV aracı bozulan Oğuz Murat Aci'yi ezerek hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Kaza sonrası teslim olmak yerine yazar annesi Eylem Tok tarafından Mısır üzerinden ABD'ye kaçırılan ve iddiaya göre New York'ta manzaralı lüks bir dairede kalmaya başlayan genç katil zanlısı ile ilgili yepyeni iddialar ortaya atıldı.

5 KEZ TRAFİK CEZASI YEMİŞ

Annesi Eylem Tok'un kaza sonrası yaptığı açıklamada, "Arabamı benden habersiz" almış dediği Timur Cihantimur'un sürekli olarak arabayla dolaştığı, dahası arabanın kendisine tahsis edildiği öne sürüldü.

Acılı Aci Ailesi'nin iddiasına göre katil zanlısı Timur, kazanın yaşandığı yol üzerinde daha önce art arda hız kamerasına takıldı ve bu yüzden 5 kez trafik cezası yedi!

Kaza gecesi Göktürk'te bir kafede oturan annesi Eylem Tok'un yanına, kaza yaptığı lüks araçla giden Timur'un dakikalar sonra aynı araçla mekandan ayrıldığı görüntülere yansırken annenin de bu duruma aldırış etmediği gözler önüne serildi.

BABA ACİ: "KAZA GELİYORUM DİYOR"

İddiayı Kanal D Haber'de katıldığı canlı yayında seslendiren Baba Özer Aci, "Bize gelen ihbara göre çocuk o arabayla okula gidip geliyor. Yani kaza geliyorum diyor aslında baştan. Bu araca art arda 5 sefer ceza yazılmış. Bunların hepsi olasılıkla hız cezası ve Göktürk bölgesinde kesilmiş. Ceza yiyen büyük olasılıkla çocuk. Direksiyonda çocuk var tabii. Görülüyor ki bu araç çocuğa tahsis edilmiş" dedi.

Öte yandan Timur'un okul arkadaşının annesi de Aci Ailesi'ne bir mesaj gönderdi. Mesajda "Bu kazayı yapan çocuk ile kızım aynı okulda. Çocuğun okula da araba ile geldiğini söyleyenler var" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Timur Cihantimur'un okula arabayla gelmemesi konusunda öğretmenleri tarafından da uyarıldığı ancak bu uyarıların dikkate alınmadığı da gelen bilgiler arasında.