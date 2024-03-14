Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur New York'ta görüntülendi... Ehliyetsiz katil zanlısının keyfi yerinde

14 Mart 2024 06:54 - Güncelleme : 14 Mart 2024 07:16

İstanbul'un Kemerburgaz semtinde ehliyetsiz kullandığı otomobille 5 kişiye çarpan ve Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki Timur Cihantimur ortaya çıktı.

Katil zanlısı Cihantimur, kendisini kaza sonrası yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'nin New York kentinde objektiflere takıldı.

İkili, ABD’de yaşayan gazeteci Razi Canikligil tarafından görüntülendi. Canikligil sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafların altına, “ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, New York’talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti” yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz semtinde, yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, annesine ait Porsche marka lüks otomobille ATVleri arızalanan yol kenarındaki gruba çarpmıştı. Kazada Oğuz Murat Aci isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 4 kişi de yaralanmıştı.

Haberi alır almaz olay yerine gelen yazar Eylem Tok, oğluyla birlikte soluğu havalimanında alarak önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı.

TÜRKİYE İADELERİNİ TALEP ETTİ

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yurt dışına kaçan Timur Cihantimur (17) ile annesi Eylem Tok'un iadesine ilişkin, "İade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımızı da gönderdik. Bugün itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bu cevabi yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Buradaki süreci takip ediyoruz" dedi.