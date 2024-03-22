Türkiye'yi sarsan olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte Eylem Tok'un kaza haberini aldığı an!

22 Mart 2024 09:09 - Güncelleme : 22 Mart 2024 09:23

Türkiye'nin gündemine oturan ölümlü kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Eyüpsultan'da gerçekleşen kazada 17 yaşındaki T.C'nin kullandığı araç bir kişinin hayatını kaybetmesine, 4 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok, kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan ilk önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmışlardı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin konuştuğu kazadan yeni görüntüleri Gazeteci Emrullah Erdinç, paylaştı. İşte detaylar...

Anne Eylem Tok ile oğlu T.C. Göktürk’te bulunan Delicous Kafe’de saat 21:00’de bir arada görülüyorlar. T.C.’nin yanında arkadaşı K.D. bulunuyor.

Eylem Tok ise Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu ile oturuyor. Saat 21:40’a kadar mekanda annesinin yanında kalan T.C., daha sonra arkadaşı K.D. ile mekandan ayrılıyorlar.

Saat 23:00’ten 23:07’ye kadar benzin istasyonunda kalan T.C. ve üç arkadaşı, daha sonra kaza yaptıkları noktaya hareket ediyorlar.

Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu ile mekanda oturmaya devam eden anne Ayşe Tok’un telefonu. 23:30’da çalıyor. Büyük bir telaşla masadan kalkan Tok, mekandan hesap ödemeden çıkış yapıyor.

HESABI ÖDEMEDEN MEKANDAN ÇIKTILAR

Saat 23.30'da. Apar topar mekandan ayrılıyor. Hesabı bile ödemeden haberi alır almaz mekandan çıkıyorlar.

15 DAKİKA SONRA KAZA MAHALİNDELER

O sırada polis aracı görünüyor ama ikili hiçbir şekilde polise haber vermeden uzaklaşıyorlar. Kaza mahalini çok hızlı bir şekilde ulaşıyorlar. Çocuklarını alıp kaçıyorlar. Yaklaşık 15 dakika sonra ikisi de olay yerinde oluyorlar.

Geçtiğimiz hafta tutuklanan Saltoğlu, kaza anına ait ifadesinde “Saat 23.00 sıralarında Eylem hanımın telefonu çaldı. Anladığım kadarıyla şoförü ile görüştü. Ancak ne konuştuklarını duymadım. Telefon görüşmesinden sonra Eylem hanım biraz panik içindeydi ve bana, ‘araba nerede’ diye sordu.

Masadan kalkınca bana ‘Oğlum Timur’u alacağız' dedi. Ben de işverenim olduğu için fazla sorgulamadım. Restorandan çıkıp kendi aracıma bindik. Aracı ben kullandım. Eylem hanım yanımda oturup bana yolu tarif etti. Sonrasında sürekli telefonu çaldı. Görüşmeler yaptı. Ben yola odaklandığım için ne konuştuklarını duymadım" demişti.