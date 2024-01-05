EYT yalanıyla kandırdı: '10 milyon ile ortadan kayboldu' iddiası

05 Ocak 2024 10:13 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 11:50

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürlüğü Buldan Sosyal Güvenlik Merkezinde görevli SGK uzmanı E.A., Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanarak emekli olmayı hayal edenlere, işlemlerinde kolaylık sağlamayı vaat etti.

Memurun bu vaadi, emeklilik için başvuru yapmaya hazırlananlar arasında kısa sürede yayıldı. EYT'den emekli olacaklara kolaylık sağlayacağını vadeden SGK uzmanı E.A., piyasadan topladığı yaklaşık 10 milyon TL ile ortadan kayboldu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Kolay emeklilik sözü veren E.A.'nın ortadan kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından çok sayıda kişi şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında bugün müfettişler tarafından Buldan Sosyal Güvenlik Merkezinde inceleme başlatıldığı öğrenildi. 10 milyon lirayla ortadan kaybolduğu ileri sürülen E.A.'nın bulunması için de çalışma başlatıldı.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Şikayetler üzerine E.A. hakkında adli ve idari soruşturma açılırken; müfettişler tarafından Buldan Sosyal Güvenlik Merkezinde inceleme başlatıldı. Mağdur olduğunu iddia eden kişilerin şikayeti üzerine E.A.’nın Güney İlçe Emniyet Amirliğine giderek ifade verdiği, hakkındaki idari soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.



Kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan SGK uzmanı E.A., suçlamaları kabul etmedi. Adli soruşturma kapsamında ifade verdiğini ve gerçeğin yakın zamanda ortaya çıkacağını kaydeden E.A., hiçbir yere kaybolmadığını ve halen kurumundaki görevinin başında olduğunu söyledi.