Eyüpsultan kazasında yeni detay: Yaralanan kişinin kaybolan telefonu Eylem Tok'un aracından çıktı

09 Mart 2024 03:54 - Güncelleme : 09 Mart 2024 03:55

Türkiye günlerdir yazar Eylem Tok'u ve oğlunun yaptığı kazayı konuşuyor... İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göktürk'teki Belgrad orman yolunda 1 Mart Cuma günü gece saatlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında yaralı mağdurlardan İ.G.'nin kayıp telefonunun bulunması konusunda inceleme başlattı. Olayda kazaya tanık olan Z.H.T'nin, bir yaralıya yardım etmek için telefonu aldığını sonrasında dalgınlıkla yanında götürdüğü, daha sonra da cep telefonunu site duvarının üzerine bıraktığı, çalışmalar sonucunda ekipler tarafından tespit edildi.

Ekipler, sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan cep telefonunun yine kazaya tanık olan D.Ö'nün annesi B.Ö tarafından alındığını ve o esnada kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un da orada bulunduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalardan sonra, cep telefonun Tok'un siteye geldiği ve A.K'nin kullandığı araca konulduğu ve taşıtın kontrolü sırasında yine sürücü tarafından bulduğu tespit edildi. Telefon, A.K tarafından emniyete teslim edildi.