Eyüpsultan’da feci motosiklet kazası! Virajı alamadı bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Eyüpsultan’da virajı alamayan motosiklet bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosiklette bulunan bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Feci kazayı duyan kazazedelerin yakınları olay yerine koştu.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Eyüpsultan Adnan Menderes Köprülü Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O-3 Karayolu Okmeydanı ayrımından Adnan Menderes Köprülü Kavşağı'na giren motosikletin sürücüsü, virajı alamayınca bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosikletin sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavşakta trafiği yavaşlatarak önlem alırken sağlık ekipleri ise yola savrulan iki kişiye müdahale etti.
Yapılan incelemelerde Hüseyin G.inn olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Ali G. ise kazadan yaralı olarak kurtulduğu tespit edildi. Kazayı duyan kazazedelerin yakınları olay yerine koştu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz gencin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Ali G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.