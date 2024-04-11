Eyüpsultan’da feci motosiklet kazası! Virajı alamadı bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

11 Nisan 2024 10:57 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 10:59

Antalya'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Bayram sabahı feci kaza! Otomobil dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var

Bayram sabahı feci kaza! Otomobil dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 03.30 sıralarında Eyüpsultan Adnan Menderes Köprülü Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O-3 Karayolu Okmeydanı ayrımından Adnan Menderes Köprülü Kavşağı'na giren motosikletin sürücüsü, virajı alamayınca bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosikletin sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavşakta trafiği yavaşlatarak önlem alırken sağlık ekipleri ise yola savrulan iki kişiye müdahale etti.

Yapılan incelemelerde Hüseyin G.inn olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Ali G. ise kazadan yaralı olarak kurtulduğu tespit edildi. Kazayı duyan kazazedelerin yakınları olay yerine koştu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz gencin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Ali G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.