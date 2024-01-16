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16 Ocak 2024 01:02 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 01:10

Fabrika inşaatında göçük: 2 işçi toprak altında kaldı

Tekirdağ’da Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İşçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Göçük, İşçi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde facia meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika inşaatında saat 15.30 sıralarında hafriyat çalışmaları sırasında göçük oldu. Göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SAATLERDİR SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 metrelik toprak yığını altında kalan işçileri kurtarmak için 8 saattir çalışmalarını sürdürüyor.

Fabrika inşaatında göçük: 2 işçi toprak altında kaldı

1 İŞÇİ İLE İLETİŞİM KOPTU

Öte yandan toprak altında kalan bir işçi ile iletişimin koptuğu öğrenildi.

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göçükişçi
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