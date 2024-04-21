Fabrika kokusu mahalleliyi ayaklandırdı!

21 Nisan 2024 00:07 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 00:07

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fabrikaya gelen atık malzemenin yaydığı yoğun ve rahatsız edici koku, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Tepkili vatandaşlar, fabrika önünde toplanarak duruma itiraz etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve zabıta ekipleri sevk edildi. Fakat fabrika içerisine girmek isteyen vatandaşlara izin verilmedi. Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, durumu yerinde inceledi. Günay yaptığı açıklamada, gün boyu gelen ihbarlar üzerine ekiplerin bölgeye gönderildiğini ve fabrikaya gelen malzemenin görevliler tarafından kontrol edilmeden indirildiğini tespit ettiklerini söyledi.

"KOKU RAHATSIZ EDİYOR"

Günay, "Gün boyu aldığımız ihbarların ardından ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Fabrikaya gelen malzemenin görevliler tarafından teslim alınmadan indirildiğini tespit ettik. Savcılıktan arama iznimiz olmadığı için fabrikanın diğer bölümlerini görme şansımız olmadı. Yanmış bir demir yığını var. Acayip koku yayıyor, çok rahatsız edici” dedi.

Savcılıktan arama izni alamadıkları için fabrikanın tamamını gezemediklerini belirten Günay, yanmış bir demir yığınından yayılan yoğun ve rahatsız edici kokunun kaynağının bu olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Ekiplerin bölgedeki soruşturmaları sürüyor.