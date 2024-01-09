Facianın eşiğinden dönüldü: Servis otobüsü küle döndü

09 Ocak 2024 09:08 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:13

Malatya'da sabah saatlerinde yaşanan olayda; seyir halinde olan S.G. idaresindeki servis otobüsü alt kısmında çıkan yangınla alevler içinde kaldı. Alevlerin kısa sürede kapladığı araç adeta alev topuna döndü.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Otobüsten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Yaralananın olmadığı olayda bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kullanılmaz hala gelen aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.