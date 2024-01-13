Fahrettin Altun duyurdu: İstanbul'da güvenlik toplantısı icra edilecek

13 Ocak 2024 00:13 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 00:32

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada, 6 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, çatışmada ikisi ağır 7 askerimizin de yaralandığını bildirdi. İlk belirlemelere göre 12 PKK'lı terörist öldürüldü.

DOLMABAHÇE'DE GÜVENLİK TOPLANTISI

İletişim Başkanlığı, gelen şehit haberleri sonrasında, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, bugün saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceğini bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir."