Fahrettin Altun'dan önemli uyarı: Kara propagandalara alet olmayın

12 Ocak 2024 23:43 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 23:58

Türkiye, Pençe-kilit bölgesinden gelen şehit haberiyle sarsıldı. Sosyal medyada şehit askerler üzerinden kara propaganda yapan şahıslara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan uyarı geldi. Terör örgütü PKK yanlısı hesaplardan yapılan paylaşımlara vurgu yapan Altun, vatandaşları sosyal medyada doğrulanmamış içeriklere itibar etmemesi karşısında uyardı.

"KÖKLERİ KURUYUNCAYA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. İnsanlığın ortak düşmanı olan bölücü teröre ve terör destekçilerine binlerce kez lanet olsun. Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.

DEZENFORMASYON UYARISI: TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BÖLÜCÜ PROPAGANDALARINA ALET OLMAYALIM

Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: YASAL İŞLEMLER YAPILACAKTIR

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) hain saldırısında Şehit olan Kahraman Askerlerimize yönelik sosyal medyada "Provokatif amaçlı olarak" Terör örgütünü öven, Propagandasını yapan ve anıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.