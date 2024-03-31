Fantastik seçmenler de sandığa gitti! Onlara bir bakan bir daha baktı

31 Mart 2024 17:22 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:29

Hayvanlarıyla beraber oy kullandılar! Kimi kedisi ve köpeği ile geldi, kimi atıyla havalı giriş yaptı

Hayvanlarıyla beraber oy kullandılar! Kimi kedisi ve köpeği ile geldi, kimi atıyla havalı giriş yaptı

Kimi ailesiyle, kimi tek başına oyunu kullandı! İşte siyasilerin sandık başından yansıyan kareleri

Kimi ailesiyle, kimi tek başına oyunu kullandı! İşte siyasilerin sandık başından yansıyan kareleri

Uzaylı, kral, Hacivat ve yerel kıyafetler… Yerel seçimlerin fantastik seçmenleri de vardı. Sandığa özel kostümleriyle gidenler 31 Mart Yerel Seçimlerine renk kattı.

ASTRONOT ADAM OYUNU KULLANDI

Oy kullanmaya gidenler tatlı şaşkınlık yaşadı. Onlara bir bakan bir daha baktı. Onlar filmlerden fırlamış gibiydiler. Muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, astronot kostümüyle okula geldi. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan esinlenmişti. Kendi tasarladığı alüminyum folyoyla sarılı kostümünde Türkiye Uzay Ajansı'nın logosu vardı.

Uzay kostümü en çok çocukların ilgisini çekti. Beyciler İlkokulu'ndaki sandık görevlilerine seçime uzaydan geldiğini söyledi. Sonra da kaskını çıkarıp oyunu kullandı.

"ADANA KRALI" DA OY KULLANDI

"Adana Kralı" da okula oy kullanmaya tacı ve kostümüyle gitti. 69 yaşındaki Hüseyin Şen seçimde de kostümünden vazgeçmedi. O da ilgi odağıydı. Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki Bilge Kağan Ortaokulunda oyunu kullandı.

63 yaşındaki Şahin Ünal Adana'nın yöresel şalvar takımlı kıyafeti ve elinde tespihiyle Çukurova'da oy kullandı. Bıyıkları da Yeşilçam'ın usta ismi Hulusi Kentmen gibiydi.

HACİVAT KARAGÖZ OLMADAN SANDIĞA GİTTİ

Hacivat’ta Bursa'da sandığa gitti. Ancak Karagöz yanında yoktu. Oy kullanmaya Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi sahne arkadaşı olmadan yalnız geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı 65 yaşındaki Bülent Akay, 1198 numaralı sandıkta oyunu kulandı.

KARAGÖZ KİMLİĞİNİ UNUTTU OY KULLANAMIYORDU

Karagöz ise Bursa'da başka bir okulda ortaya çıktı. Demokratik hakkını kullanacaktı ama kimliğini unutunca az kalsın oy veremiyordu.

Hacivat zekayı, Karagöz ise saflığı temsil ettiği için Bursalı Tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin buna dikkat çekti. Kimliği sonunda geldi. Karagöz de oyunu kullandı.

KIRGIZ TÜRKLERİ YÖRESEL KIYAFETLE SANDIKTA

Onlar da Van'da Türk destanlarından fırlamış gibi okula atlarıyla geldiler. Atlarını merdivene bağlayıp sandığa gittiler. Erkekleri de kadınları da çok beğenildi. Kırgız Türkleri yöresel kıyafetleriyle oy kullandı.