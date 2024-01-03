03 Ocak 2024 14:43 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 14:54

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı’ya ultrAslan lideri Sabahattin Şirin 'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açıldı. Davada karar çıktı. Peki “Fatih Altaylı tutuklandı mı? Fatih Altaylı hapis cezası mı aldı?” İşte ayrıntılar…

FATİH ALTAYLI TUTUKLANDI MI?

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, ünlü gazeteci Fatih Altaylı'yı ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası verdi.

T24'ün aktardığı habere göre ise mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini de reddetti. İstinaf Mahkemesi gönderilen karar onanma durumunda gazeteci Fatih Altaylı hakkındaki 7 ay hapis cezası kesinleşecek.

FATİH ALATAYLI’YA NEDEN DAVA AÇILDI?

Fatih Altaylı, 31 Ocak 2023 tarihinde Habertürk'te yazdığı, "Bir suikast, bir çete avukatı, bir tribün lideri" başlıklı yazıda, "Galatasaray Spor Kulübü’nün üzerine bir kabus gibi çöken tarikatçı ve mafya bozuntusu kişilerin eline geçmiş UltrAslan grubu" demişti.

Altaylı aynı yazısında, "UltrAslan’ın sözde lideri gerçek adı Muzaffer olan Sebahattin Şirin" diyerek şunları aktarmıştı; "Çeşitli tarikatlarla içli dışlı olan, Mustafa Cengiz döneminde tribünlere yaptırdığı “Ayağa kalk” koreografisiyle FETÖ’nün mesajını yaymaya çalıştığı ileri sürülen, sonrasında İsmailağa Cemaati ziyareti ile gündeme gelmiş olan Sebahattin Şirin. Bir yanda bir kiralık katiller, bir yanda çeteler, bir yanda FETÖ'ler, bir yanda tarikatlar, diğer yanda tribün lideri şeriatçılar. İlginç bir küme.”