Fatih Altaylı'ya 7 ay hapis cezası

03 Ocak 2024 13:50 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 14:31

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Gazeteci Fatih Altaylı'yı Galatasaray tribün oluşumu ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini de reddetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) gönderilen karar onanırsa Altaylı hakkındaki 7 ay hapis cezası kesinleşecek.

NE OLMUŞTU:

Altaylı, 31 Ocak 2023 tarihinde Habertürk'te kaleme aldığı, "Bir suikast, bir çete avukatı, bir tribün lideri" başlıklı yazıda, "Galatasaray Spor Kulübü’nün üzerine bir kabus gibi çöken tarikatçı ve mafya bozuntusu kişilerin eline geçmiş UltrAslan grubu" ifadelerini kullanmıştı.

Altaylı aynı yazıda, "UltrAslan’ın sözde lideri gerçek adı Muzaffer olan Sebahattin Şirin" diyerek şunları söylemişti:

"Çeşitli tarikatlarla içli dışlı olan, Mustafa Cengiz döneminde tribünlere yaptırdığı “Ayağa kalk” koreografisiyle FETÖ’nün mesajını yaymaya çalıştığı iddia edilen, sonrasında İsmailağa Cemaati ziyareti ile gündeme gelen Sebahattin Şirin.

Bir yanda bir kiralık katiller bir yanda çeteler, bir yanda FETÖ'ler, bir yanda tarikatlar, bir yanda tribün lideri şeriatçılar. İlginç bir küme.

Bir siyasi liderin ünlü bir sözü var, “Kimler kimlerle berabeeeeer” diyen.

Bakın kimler, kimlerle beraber…"