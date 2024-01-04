Fatih Altaylı'ya bir suç duyurusu daha! İfade vereceği tarih belli oldu

04 Ocak 2024 14:56 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 14:57

Filistin'e destek yürüyüşüyü sonrası çıkan olayların ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle tepki çeken ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Fatih Altaylı hakkında bir su dyurusunda daha bulunuldu.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği, 'Şehitlere Saygı ve Büyük Gazze Yürüyüşleri'ne katılan vatandaşlara yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gazeteci Fatih Altaylı hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusu yaptı.

"MAZLUMUN YANINDA OLAN TAVRI HAZMEDEMEDİ"

Kayseri Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Dernek Başkanı Ahmet Taş, Fatih Altaylı'nın küfürlü hakaretlerde bulunduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz, 2 aya yakındır birçok sıkıntılar yaşıyor, yaşamaya da devam edeceğe benziyor. 7 Ekim günü başlayan Gazze ve Filistin'deki İsrail soykırımında bu güne kadar 30 bine yakın insan hayatını kaybetti. Bu insanların 8 bini çocuk, 7 bin kadarı kadın, diğerleri genç erkekler, yaşlılar ve engellilerden oluşuyor. Ayrıca 60 binden fazla insan da yaralandı. Gazze'de sanki taş taş üstünde kalmadı. Biz buna yanarken yine Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde PKK'nın saldırıları sonucu geçen haftalarda 12 askerimiz şehit oldu. Milletimiz haklı olarak hem terörü lanetlemek hem Gazze'deki soykırıma 'hayır' demek için ülkemizin münferit yerlerinde mitingler düzenledi, gıyabi namazlar kıldı, ayrıca sabah namazlarında bir araya gelip dualar etti.

Bu iyi niyetli, insanlardan yana, mazlumun yanında olan tavrımızı hazmedemeyen gazeteci Fatih Altaylı; bu programlara katılan insanlarımıza küfürlü hakaretlerde bulundu. Bunun için bugün burada Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve bağlı derneklerin temsilcileri olarak Fatih Altaylı hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Umuyorum bu suç duyurusu sonunda gerekli tahkikat başlar, hakkında dava açılır ve alması gereken ceza ne ise o ceza verilmiş olur."

"YORUMUNDA HAKARET VAR"

Avukat Sena Özdemir ise Fatih Altaylı'nın yorumlarında hakaret, aşağılama, halkı kin ve nefrete yönlendirme gibi suçların işlendiğini kaydederek şöyle konuştu:

"Gazeteci Fatih Altaylı'nın bir youtube kanalında yapmış olduğu konuşma üzerine burada toplanmış bulunuyoruz. Hepimizin bildiği üzere 7 Ekim'den bu yana Filistin'de yaşanan olaylar had safhaya ulaşmış durumda. Bu duruma karşılık gerek tüm dünyadaki vicdan sahibi insanlar, gerekse ülkemizde de bu duruma tepki göstermek isteyen vatandaşlarımız çeşitli tarihlerde yürüyüşlerle, toplantılarla, mitinglerle tepki koymaya çalıştılar. Bunlardan birisi olan Ankara mitingi yapılacakken 12 şehit haberini aldık. Bu şehit haberi üzerine Filistin'e destek mitingi genişletilerek 'Şehitlerimizi anma, terörü lanetleme ve Filistin'in yanında İsrail'e karşı' şeklinde düzenlenmiştir.

Buna karşılık mitingin içeriği, mitingde yer alan sloganlar dikkate alınmadan sanki şehitler görmezden geliniyormuşçasına Fatih Altaylı'nın beyanlarıyla çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bu yorumlarda hakaret, aşağılama, halkı kin ve nefrete yönlendirme şeklinde suçlar işlenmiştir. Bu yüzden bir araya geldik, suç duyurusunu hazırladık ve altına imzamızı attık."

İFADE VERECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Açıklamaların ardından grup, suç duyurusunu cumhuriyet savcılığına teslim etti.

Altaylı, 5 Ocak Cuma yarın günü Çağlayan adliyesinde ifade verecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından "Tevhid" bayrağı taşıdığı için İsmail Aydemir adlı kişiye yumruklu saldırıda bulunan Ege Akersoy için "Eline sağlık" yazdığı paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Altaylı'nın soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirilmişti.

"SANKİ YUMRUK ATANA DEDİM"

Fatih Altaylı gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada ise, “Sanki ben yumruk atanın eline sağlık diyormuşum gibi. Halbuki ben hiçbir şey demiyorum, ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum” ifadelerini kullanmıştı.