Fatih Camii’nde imama bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

09 Ocak 2024 10:07 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 10:23

İstanbul'da Fatih Camii'nde dün akşam saatlerinde bir kişi, slogan atınca sessiz olması hususunda uyarılmıştı. Slogan atan Ö.S bunun üzerine bıçakla cami imamı Galip Usta ve öğrencisi Bilal Erdem'i yaraladı.

Hastaneden yapılan açıklamada imam Usta'nın hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi. Saldırgan Ö. S. gözaltına alınırken olayla ilişkin soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıya tepki gösterdi. İstanbul Valisi Davut Gül, yaralıları hastanede ziyaret ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

“KAHROLSUN İSRAİL” DİYE BAĞIRDI

Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli Ö.S'nin akşam namazının ardından Fatih Camisi'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağırması üzerine imam Usta'nın Ö.S'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik namazdan sonra yapılan bıçaklı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.