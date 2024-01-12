Fatih Camisi imamına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan ziyaret: "Kaç kişiye nasip olur"

12 Ocak 2024 16:41 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 16:47

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan Fatih Camisi imamı Kurra Hafız Galip Usta'ya tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu. Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde hutbe okudu, cuma namazı kıldırdı. Erbaş, daha sonra Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine geçti.

Erbaş, ziyaret ettiği Usta'ya, Kabe'nin içinde kendisi için dua ettiğini belirterek, "Kaç kişiye nasip olur? Kabe'nin içinde ismini anarak dua ettim. Dualarımızın, milletimizin ettiği duaların faydasıyla hızlı bir şekilde iyileşiyorsun. Allah bir daha göstermesin. Allah bu tarz üzücü olayları inşallah yaşatmasın. Milletimizin hocalarımıza olan sevgisi bu vesileyle bir kez daha ortaya çıktı. Doktorlarımızdan Allah razı olsun." dedi. Erbaş'a ziyareti sırasında İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da eşlik etti.

SALDIRI ANINI ANLATTI

Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıda yaralanan cami imamı Kurra Hafız Galip Usta, üç yerinden yara aldığını belirterek, "Ciddi bir yaraydı. 'Yarım santim daha girse götürürdü' diyorlar. Büyük bir şey atlattık." dedi. Namazdan sonra imam odasında dersi olduğunu dile getiren Usta, şöyle devam etti:

"Ders yaptık, abdest tazeledim. Yatsı da yakındı, üç öğrenciyle ders yapıyorduk. Biri dışarıda, ikisi içerideydi. Bir anda içeriye daldı bu adam. Direkt üzerime yürüdü. İçeriye girince ayağa kalktım, 'Bir şey diyeceğim hoca.' dedi. O arada bıçağı geçirdi. Ben göğsümde ağrı hissettim, yumruk zannettim. Koltuğa düştüm. Öğrencim ayağa kalktı. Boynumdan, göğsümden ve sırtımdan, üç yerden yara aldım. Ciddi bir yaraydı. 'Yarım santim daha girse götürürdü' diyorlar. Büyük bir şey atlattık. Caminin güvenlik görevlileri geldiler, yakaladılar. Görüntülerde var zaten. Çok kan kaybettim. Ambulansı bekledik. Allah bizi korudu."