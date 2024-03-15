15 Mart 2024 11:09 - Güncelleme : 15 Mart 2024 11:12
Fatih Keleş 'CHP binasında para sayma' soruşturmasında ifadeye geldi
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı