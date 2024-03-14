'Fazla yolcu aldın' diyen yolcuyu sopayla dövdü

14 Mart 2024 11:31 - Güncelleme : 14 Mart 2024 11:42

Adana’da Yüreğir hattında çalışan özel halk otobüsüne aracın sürücüsü iddiaya göre çok fazla yolcu alınca ortalık karıştı. Yolda bekleyuen yolcuları da almak isteyen şoför, yolculara biraz arkada doğru ilerlemelerini söyledi.

KAVGA ANI KAMERADA

Minibüste fazla yolcu olduğunu söyleyen bir yolcu, “Adamın üzerine mi çıkayım?” diyerek tepki gösterdi. Yolcunun bu sözüne sinirlenen şoför, yanında bulunan sopayı alarak yolcuya saldırdı. O anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.