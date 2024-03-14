14 Mart 2024 11:31 - Güncelleme : 14 Mart 2024 11:42
'Fazla yolcu aldın' diyen yolcuyu sopayla dövdü
Adana’da özel halk otobüsünde arkalara doğru ilerlenmesini isteyen şoför, yolcuların tepkisiyle karşılaşınca çılgına döndü. Şoför, “Adamın üzerine mi çıkayım?” adama sopayla saldırdı. O anlar araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adana’da Yüreğir hattında çalışan özel halk otobüsüne aracın sürücüsü iddiaya göre çok fazla yolcu alınca ortalık karıştı. Yolda bekleyuen yolcuları da almak isteyen şoför, yolculara biraz arkada doğru ilerlemelerini söyledi.
KAVGA ANI KAMERADA
Minibüste fazla yolcu olduğunu söyleyen bir yolcu, “Adamın üzerine mi çıkayım?” diyerek tepki gösterdi. Yolcunun bu sözüne sinirlenen şoför, yanında bulunan sopayı alarak yolcuya saldırdı. O anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı