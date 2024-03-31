31 Mart 2024 16:20 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:21
Feci kaza! Memleketine oy vermeye giderken hayatını kaybetti...
Nevşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Arabada bulunanların Antalya'dan oy vermek için Yozgat'ın Çayıralan ilçesine gitmekte olduğu öğrenildi.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'dan oy vermek için Yozgat'ın Çayıralan ilçesine gitmekte olan Kasım Ş.'nin sürücüsü olduğu otomobil, Kalaba yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Fadime K.'nin (85) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü Kasım Ş. ile birlikte Osman Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı