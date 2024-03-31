Feci kaza! Memleketine oy vermeye giderken hayatını kaybetti...

31 Mart 2024 16:20 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:21

Antalya'dan oy vermek için Yozgat'ın Çayıralan ilçesine gitmekte olan Kasım Ş.'nin sürücüsü olduğu otomobil, Kalaba yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Fadime K.'nin (85) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü Kasım Ş. ile birlikte Osman Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.