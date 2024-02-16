Felaket bile bile mi geldi? Batan geminin kayıp kaptanının son sözleri dikkat çekti

16 Şubat 2024 12:47 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 12:48

Marmara Denizi'nin İmralı Adası yakınlarında 69 metre boyundaki mermer tozu yüklü gemi su alarak battı. 6 mürettebatın bulunduğu geminin koordinatları öğrenilirken dalış işleminin ise gerçekleşeceği öğrenildi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan, karadan ve denizden arama çalışması başlarken 456 personel ile yapılan aramalara Türkiye'nin en büyük arama kurtarma gemisi 'Nene Hatun' da katıldı. Umutlu bekleyişin ikinci gününde geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın yola çıkmadan önce oğluna sarf ettiği son sözler dikkat çekti.

"BATACAK BU GEMİ"

Geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın oğlu Abdullah Uyanık'a yola çıkmadan önce "Batacak bu gemi ama hayırlısı" dediği öğrenildi.

Abdullah Uyanık, "Dün itibarıyla haber geldi. Daha sonra babamı aradım ama ulaşamadım. Evde bekliyorduk, sonra da buraya geldik. SOS uyarısı 06.32'de veriliyor ve sinyal 07.12'de kesiliyor. Bunun incelenmesini istiyorum. 40 dakikalık bir süreçte Marmara Denizi'nde nasıl ulaşamıyorlar. Burası Karadeniz değil, Akdeniz değil. Ben de 3 yıl gemilerde çalıştım. Tamam bu saatten sonra bir şey geri gelmeyecek ama sonrası için tedbir alınması gerekiyor" dedi.

"GEMİ ÇOK ESKİYDİ"

Babasının yıllardır bu mesleği yaptığını söyleyen Abdullah Uyanık, "Gemicilikten kaptanlığa yükseldi. Yaklaşık en az 40 senesi var. En son yola çıkmadan birkaç gün önce iletişim kurdum. Sürekli 'Batacak bu gemi' diyordu. Eski gemi olduğu için ben bırak diyordum ama babam sevdiği için bırakmıyordu. Gemi çok eskiydi. Bu geminin ve buna benzerlerinin hurdaya ayrılması gerekiyor" diye konuştu.