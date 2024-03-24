24 Mart 2024 17:07 - Güncelleme : 24 Mart 2024 17:09
Feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de yarın gerçekleştirilmesi planlanan bazı feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00 ve 18.00'de, Geyikli'den ise Bozcaada'ya 08.00 ve 19.00'da yapılacak seferlerin planlanan şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı