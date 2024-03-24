Feribot seferlerine fırtına engeli

24 Mart 2024 17:07 - Güncelleme : 24 Mart 2024 17:09

Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor: Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirvede

Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor: Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirvede

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00 ve 18.00'de, Geyikli'den ise Bozcaada'ya 08.00 ve 19.00'da yapılacak seferlerin planlanan şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.