Fethiye’de 18’i çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı

10 Nisan 2024 19:45 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 19:45

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 18’i çocuk toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı.