10 Nisan 2024 19:45 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 19:45
Fethiye’de 18’i çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında Türk karasularından lastik bot ile yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18’i çocuk toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.
Hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 18’i çocuk toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı