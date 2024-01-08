FETÖ firarisi eski astsubay Mersin'de yakalandı

08 Ocak 2024 11:51 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 12:10

Güvenlik güçleri Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine göz açtırmıyor. FETÖ'den ihraç edilen ve hakkında hapis cezası bulunan eski astsubay yakalandı.

Mersin'de FETÖ üyeliğinden hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay için ekipler harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezası bulunan H.B.D'nin kentte olduğunu tespit etti.

SAKLANDIĞI ADRESTE KISKIVRAK YAKALANDI

FETÖ hükümlüsü eski astsubay, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. TSK'den ihraç edildiği ve FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine katıldığı bildirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

BİR FETÖ FİRARİSİ DAHA ENSELENDİ

Öte yandan Osmaniye'de de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan H.S'nin saklandığı evi belirledi. Adrese yapılan operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.