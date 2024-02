FETÖ ve İsrail’den ortak darbe planı: 2026 için hazırlık yapıyorlar

21 Şubat 2024 06:31 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 06:47

15 Temmuz 2016'da Batı'dan aldığı destekle giriştiği darbe girişimi akamete uğrayan FETÖ yeniden harekete geçti. Örgüt, bu kez İsrail'i kendine ortak tuttu ve kirli ittifak yeni bir darbe planını uygulamak için hazırlıklara başladı.

İsrail'in istihbarat örgütü Mossad destekli bir yapı ihdas eden İsrail-FETÖ ittifakı; Arap Baharı, 28 Şubat, 17-25 Aralık, Hendek olayları, 15 Temmuz ve Gezi kalkışması dâhil son 20-30 yıllık ayaklanma ve darbeleri inceleyip yeni yol haritasını belirledi.

TERÖR, EKONOMİ VE YARGI...

Müstafi Amiral Cihat Yaycı, İstanbul’daki kilise saldırısı ve artan terör eylemleri, ekonomik gelişmeler, Mossad imzalı provokasyonlar, FETÖ ve hükûmet karşıtları için yargıdan çıkan lehte kararların doğru okunması gerektiğini söyledi. Yaycı, Türkiye’nin hızla 15 Temmuz ihanetine benzer bir sürece doğru sürüklenmek istediğini de vurguladı.

TERÖR İTTİFAKI KURUYORLAR

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'e konuşan Yaycı'ya göre, FETÖ’nün önceliği 15 Temmuz’da yaşadığı yenilgiye bağlı olarak gelişen psikolojik kaybı telafi etmek. FETÖ, Erdoğan’ı devirmek üzere Tel Aviv ile mutabakat yaptı. En geç 2026 yılında büyük çaplı toplumsal karmaşa üretmek isteyen kirli ittifak, FETÖ’nün maliye, güvenlik ve yargıdaki uyuyan hücreleri ile birlikte PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi paydaşları kullanacak. Plana göre ayrıca muhalif medya ve sivil toplum örgütleri gibi araçlar da algı operasyonları için devreye sokulacak.

İSLAM DÜNYASINA SIZDILAR

“Tayyip Baharı” olarak adlandırılan sürecin, başta Irak ve Suriye olmak üzere Türk Cumhuriyetleri, Libya, Kıbrıs gibi ülkelerde de domino etkisi yapacağı hesaplanıyor. Örgüt elebaşı üst düzey yöneticilerine “15 Temmuz’un aksine bu sefer sadece askerî metotla değil yeni ve çok daha kapsamlı bir şekilde Erdoğan’ı devireceğiz” propagandası yapıyor.

FETÖ elebaşının şifreli açıklamaları ile iç ve dış gelişmelerin birlikte okunması gerektiğini ısrarla vurgulayan Cihat Yaycı, şu ikazlarda bulundu:

PERDELEME STRATEJİSİ

"FETÖ, 15 Temmuz da aldığı zayiatı kabullendi. Ancak afişe olmayan teröristlerini koruma amaçlı ciddi bir perdeleme stratejisi uyguladı. Şu an en güvendiği kadrolar da bunlar. İsrail’le zaten uzun soluklu birliktelikleri vardı. İş birliğine gitmeleri kadar doğal bir şey olamaz. Türkiye, Kıbrıs, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve arzımevut toprağı gördükleri Irak ve Suriye için Siyonistler ile menfaat ortaklıkları var."

"ERDOĞAN YÖNETEMİYOR" PROPAGANDASI

“Bir önceki ihaneti TSK’ya sızan hainler eliyle gerçekleştirmek istediler. Ancak bu sefer çok daha farklı bir hazırlık içindeler. Askerî yöntemle değil, Türkiye’yi ekonomik, siyasi ve bölgesel dengeler üzerinden vurma planı yapıyorlar. Bunun için kaos ve kargaşa çıkaracaklar. Öncelikli amaçları, Erdoğan’ın ve hükûmetin, ülkeyi yönetemediği izlenimini vermek. Ardından geniş katılımlı bir hükûmet benzeri söylemle ülkeyi teknokrat kadrolara mahkûm etmek istiyorlar."

TOP GERİ DÖNEN HAKİMLERDE!

"Bu anlattıklarımız çıkarım değil. Çok ciddi bilgi akışımız var. FETÖ, ekonomiyi ve millî bütünlüğü felç edecek her ihtimali değerlendiriyor. Her türden iç ve dış odakla ittifak hâlindeler. Maalesef kale kapılarını da tutuyorlar. Şu an yargıdaki geri dönüşler devam ederse, yargı bürokrasisinde eski güçlerine kavuşmaları işten bile değil. Hatta kısa süre sonra dönüş kararlarını şu an göreve iade edilen hâkimler verecek. Bu bile başlı başına intihar anlamı taşıyor."

FUAT AVNİ YENİDEN SAHNEDE

"Darbeye giden sürecin en etkin unsuru Fuat Avni’nin tekrar ortaya çıkması, TSK mahrem imamı ve 80’den fazla ağırlaştırılmış müebbet alan Kemal Köker’in koğuşunda çekilen videolar da sürecin yargı ve terör eylemlerine paralel ilerlediğine dikkat çeken diğer göstergeler."