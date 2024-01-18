FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Meriç'te yakalandı

18 Ocak 2024 09:11 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:45

FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçma girişimleri devam ediyor. Edirne'de FETÖ üyesi eski emniyet müdürleri Yunanistan'a kaçarken yakayı ele verdi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Meriç ilçesi Alibey köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin kimlik tespitinde, FETÖ üyeliği suçundan aranan ihraç edilen emniyet müdürleri A.K. ve S.Y. olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.K. ve S.Y., 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilmişti. A.K., Edirne'de emniyet müdür yardımcılığı görevinde bulunmuştu. S.Y. ise Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde emniyet müdürlüğü yapmıştı.

YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANAN 3 TERÖRİST TUTUKLANDI

Edirne'de yurt dışına kaçarken yakalanan 4 terör örgütü mensubundan 3'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında, terör örgütü PKK üyesi M.D.K. ve M.A.Ö. ile DHKP/C üyesi F.S. ve FETÖ mensubu B.Y'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler Edirne Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüphelilerden M.D.K, F.S. ve B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli M.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.