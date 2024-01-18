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18 Ocak 2024 09:11 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:45

FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Meriç'te yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle görevlerinden ihraç edilen iki eski emniyet müdürü, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Feto

FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçma girişimleri devam ediyor. Edirne'de FETÖ üyesi eski emniyet müdürleri Yunanistan'a kaçarken yakayı ele verdi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Meriç ilçesi Alibey köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin kimlik tespitinde, FETÖ üyeliği suçundan aranan ihraç edilen emniyet müdürleri A.K. ve S.Y. olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.K. ve S.Y., 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilmişti. A.K., Edirne'de emniyet müdür yardımcılığı görevinde bulunmuştu. S.Y. ise Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde emniyet müdürlüğü yapmıştı.

FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Meriç'te yakalandı

YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANAN 3 TERÖRİST TUTUKLANDI

Edirne'de yurt dışına kaçarken yakalanan 4 terör örgütü mensubundan 3'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında, terör örgütü PKK üyesi M.D.K. ve M.A.Ö. ile DHKP/C üyesi F.S. ve FETÖ mensubu B.Y'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler Edirne Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüphelilerden M.D.K, F.S. ve B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli M.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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