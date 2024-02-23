FETÖ'den yeni ihanet: Deprem yardımlarını örgüte aktarmışlar

23 Şubat 2024 10:26 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 10:27

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) skandallarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de kurduğu vakıf ve derneklerle insanları dolandıran FETÖ'nün yurt dışındaki ihanet ağı da gün yüzüne çıktı.

Konya'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt tarafından kurulan 'Kimse Yok Mu Derneği'nin bir çalışanı ifade verdi. İfadesinde örgütün foyasını ortaya çıkaran gizli tanık, Kanser hastası kadının 400 bin lirasını bağış diye alıp, Afrika'da yaptıklarımız diyerek internetteki fotoğrafları gösterdiler" şeklinde ifade vermişti.

Örgütün Türkiye'deki yapılanmasının deşifre olmasından sonra, 2006 yılında Almanya'da kurulan 'Time to Help eV" adlı dernek yoluyla aynı faaliyetlerin gerçekleştirildiği tespit edildi.

ASRIN FELAKETİ'NDE KIZILAY VE AFAD'A YARDIMI ENGELLEDİLER

FETÖ'nün sözde uluslararası yardım kuruluşu olan 'Time to Help eV", içme suyu sıkıntısı yaşayan Afrika ülkelerinde su kuyusu açmakla biliniyor. Dernek aracılığıyla su kuyusu açtırmanın bedeli ise 3 bin 500-4 bin 100 Euro arasında tutuyor. Fakat dernek, kendisiyle bağlantılı şirketlerden su kuyusunu daha ucuza açtırıp, kalan parayı da örgütün mahrem yapılanmasına aktarıyor.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yardım kampanyası başlatan dernek, toplanan paraların bir bölümünü yurt dışından Türkiye'ye gelen kripto dernek üyeleri üzerinden yurt içindeki mahrem yapılanmaya gönderdi.

Bunun yanında derneğin, yurt dışında 6 Şubat depremleri için Kızılay ve AFAD'a bağış yapılmaması çağrısında bulunduğu da belirlendi.

DERNEK PARALARI MAHREM YAPIYA GİDİYOR

Time to Help'in Güney Sudan'da katarakt ameliyatı gerçekleştiren Katolik mezhebine yakın bir kuruluş ile koordineli çalışırken, Libya'da gerçekleşen sel felaketine yönelik HAFTER güçleriyle koordineli olarak yardım faaliyetinde bulundu.

Ukrayna Kızıl Haç ve Alman Kızıl Haç Derneği ile birlikte Ukrayna'ya yardım organizasyonları düzenleyen dernek bu yardım faaliyetlerinde toplanan paraların bir kısmını gerçek yardım sahiplerine ulaştırılırken, büyük bir kısmı da örgütün kasasına aktarılıyor.

Yardım faaliyetleri adı altında toplanan ancak FETÖ'nün kasasına aktarılan paralar örgüt üyeleri için ve mahrem faaliyetlerde kullanılıyor.

TÜRKİYE'DEN KAÇANLARA GİZLİ YARDIM

Türkiye'den kaçmak isteyen örgüt mensuplarına da Time To Help yetkilileri vasıtasıyla yönlendirme yapılıyor.

Bu arada bazı örgüt mensuplarına yönelik ilave yardımlar da dernek tarafından gizlice yapılıyor. Yardım faaliyetleri adı altında toplanan ancak FETÖ'nün kasasına aktarılan paralar örgüt üyeleri için ve mahrem faaliyetlerde kullanılıyor.