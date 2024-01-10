FETÖ'nün firari ilçe imamı Gaziantep'te yakalandı

10 Ocak 2024 17:59 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 18:00

Gaziantep'te FETÖ'de "ilçe imamı" olarak görev aldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde sözde ilçe imamlığı görevinde bulunan ve 2016'den beri aranan R.K'yi tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Şehitkamil ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonla R.K'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.

FETÖ FİRARİSİ ÖĞRETMEN YAKALANDI

Öte yandan Erzurum'da da FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOMŞube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ üyelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Emine D. gözaltına alındı.

Hükümlü Emine D, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.