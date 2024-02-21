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21 Şubat 2024 13:53 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 14:09

Feyza Altun hakkında son dakika gelişmesi: Savcılık tarafından yapılan itiraz reddedildi

Avukat Feyza Altun'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Feyza Altun

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Mahkeme, serbest bırakılmasına yapılan itirazın reddedilmesine karar verdi.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alındı. 

Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık Altun'u "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, Altun'un yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şekildeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Feyza Altun hakkında son dakika gelişmesi: Savcılık tarafından yapılan itiraz reddedildi - 1. Resim

SAVCILIKTAN İTİRAZ

Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. 

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, serbest bırakılmasına yapılan itirazın reddedilmesine karar verdi.

Kaynak: TGRT Haber
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