Feyza Altun hakkında son dakika gelişmesi: Savcılık tarafından yapılan itiraz reddedildi
Avukat Feyza Altun'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Mahkeme, serbest bırakılmasına yapılan itirazın reddedilmesine karar verdi.
Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alındı.
Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık Altun'u "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.
Hakimlik, Altun'un yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şekildeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
SAVCILIKTAN İTİRAZ
Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.
İTİRAZ REDDEDİLDİ
Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, serbest bırakılmasına yapılan itirazın reddedilmesine karar verdi.