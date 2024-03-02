Filistin lideri Mahmut Abbas Türkiye'ye geliyor

02 Mart 2024 11:54 - Güncelleme : 02 Mart 2024 12:14

Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maliki'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"MÜSLÜMANLAR NET DURUŞ SERGİLEMELİ"

"Avrupa ülkeleri inisiyatif almalı, bu inisiyatif Filistin devletini tanımakla başlayabilir. Müslüman ülkeler ve uluslararası camia net bir duruş göstermeli, İsrail'in yüzyıllardır devam eden mevcut durumu değiştirme çabalarını boşa çıkarmalıyız. Gazze'de bundan sonra da çalışacak tek yetkili ve meşru yönetim Filistin yönetimidir, Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de Filistin yönetimi olacaktır."

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