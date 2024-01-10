Film platosunda korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

10 Ocak 2024 01:34 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 03:33

Arnavutköy Yassıören Mahallesi’nde 26 bin metrekare alana kurulu film stüdyosunda büyük çapta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi.

Saat 00.00 sıralarında meydana gelen yangının 26 bin metrekare alana kurulu 4 film platosunun bulunduğu meydana geldiği öğrenildi. Yangının sebebi henüz bilinmezken rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul’un birçok ilçesinden gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan film stüdyosuna dört bir yandan müdahale etti. Yangında ölü ve yaralı olmazken dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

PLATO KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alev alev yanan film stüdyosu yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında film platosu kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangın çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.