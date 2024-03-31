Futbolculara oy atıp sosyal medyada paylaştılar!

31 Mart 2024 14:17 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:34

Türkiye 31 Mart seçimleri için sandık başına gitti.

5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerin seçildiği seçimde gelenek yine bozulmadı ve sandıklardan ilginç görüntüler sosyal medyaya düştü.

SANDIKTAN FUTBOLCULAR ÇIKTI!

Sandıklarda oy verme işlemi devam ederken bazı vatandaşlar, oy pusulalarına futbolcuların isimlerini yazarken notlar da koydu.

Yapılan paylaşımlara sosyal medyada oyların geçersiz sayılması nedeniyle tepki gösterildi.

Oy pusulasının üzerine imza atmak, yazı yazmak, resim çizmek veya işaret koymak oyun geçersiz olmasına sebep olmaktadır.

İşte sandıktan futbolculara çıkan oylar:

Bir Galatasaray taraftarı, oy pusulasında Mauro Icardi'nin fotoğrafına 'Evet' mührü bastığı anları sosyal medyada paylaştı. Pusulaya "Hissiyatımı göre, çare Icardi" notunu düşen seçmenin paylaşımı gündem oldu.

Bir başka seçmen, oy pusulasına Galatasaraylı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun adını yazıp mührünü bastı.

Bir başka Galatasaray taraftarının 'Dayı' lakaplı sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Demibay'ın adını pusulanın en üstüne yazarak 'Evet' mührünü bastığı görüldü.

OY VERME İŞLEMİ 17.00'DA SONA ERECEK

Sabah erken saatlerde sandık başlarına gelen seçmenlerin 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi saat 17.00’da sona erecek.