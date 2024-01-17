Galata'da ölü bulunan Norveçli'nin kadınla otele girerken görüntüsü ortaya çıktı

17 Ocak 2024 10:47 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:21

Beyoğlu Galata’da iki gün önce kiraladıkları evde haber alınmayan turist çift, temizlik görevlisi tarafından hareketsiz halde bulunmuş, sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Norveçli turist hayatını kaybettiği anlaşılırken, Yunanlı turist kadın ise hastaneye kaldırılmıştı. Çiftin vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanılamayan olay ilgili Norveçli turistin kadınla beraber binaya girdikleri anın son görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu Galata semti Hacımimi Mahallesi’nde geçtiğimiz Pazar günü saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, Norveç uyruklu Egil Skarbo (52) ve Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani (31) bir uygulama üzerinden sokakta bulunan binadaki daireyi kiralamıştı. Daireye giren çiftten apartman görevlisi İbrahim E. haber alamamıştı. Bunun üzerine İbrahim E., de sahibini arayarak çifte ulaşamadığını söylemişti. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye giren İbrahim E., çifti yatak odasında yatar vaziyette olduğunu görmüştü.

YATAKTA HAREKETSİZ HALDE BULUNMUŞTU

Ardından apartman görevlisi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Norveç uyruklu adamın üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirlemişti. Yunanistan uyruklu kadının ise hayati belirtiler vermesi üzerine ambulansla Fatih Samatya semtindeki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmişti. Öte yandan çiftin kiraladıkları evin bulunduğu binaya geldikleri anların görüntüleri ortaya çıktı.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ İNCELEME SONUCU BELLİ OLACAK

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, evde saatlerce inceleme yapmıştı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Norveç uyruklu turistin cansız bedeni, cenaze aracıyla Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırılmıştı. Turistin kesin ölüm sebebi burada yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.