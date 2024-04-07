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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 15:57 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:07

Galatasaraylı baba ve kıza saldırı anı kamerada

Üsküdar'da ellerinde Galatasaray’a ait pankart ve bayrak bulunan baba ile kıza saldırıya uğradı. Olay aynı güvenlik kamerasına yansıdı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu'nda oynanan Galatasaray Daikin- Nilüfer Belediyesi voleybol müsabakası sonrasında ortalık karıştı. Ellerinden Galatasaray pankart ve bayrağı bulunan baba ve kızı saldırıya uğradı. 

ŞÜPHELİLER YAKALANDI 

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Olay günü U.İ. isimli şahsın, küçük kızı E.N.İ. ve arkadaşı K.M. ile maç bitiminde, saat 19.30 sıralarında spor salonunun bahçesine çıktıklarını, yolun karşısından gelen şahısların, U.İ. isimli şahsa saldırıp darp ederek elinde bulunan poşetin içerisindeki Galatasaray'a ait pankart ve bayrakları aldıklarını belirledi. Yaşı küçük E.N.İ.'ye tekme attıkları, emniyet görevlilerini görünce olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.Galatasaraylı baba ve kıza saldırı anı kamerada - 1. Resim

Olayı örgütleyen H.B.A, M.B.Ö. isimli şahıslar ile olayda bulunan M.T.P, M.Ö, Y.B, A.Y. ve S.K.E. isimli şahıslar tespit edilerek yakalandı. Şahısların yapılan sorgulamasında, Y.B.’nin ‘mala zarar vermek’ suçundan, M.B.Ö.'nün ‘dolandırıcılık’ suçundan 5 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Yağma”, “Kasten Yaralama” ve “6222 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun baba ve kızına saldırdıkları, baba U.İ.’yi darp ederek yere düşürdükleri ve elinde bulunan Galatasaray'a ait pankart ve bayrakları aldıkları görülüyor.Galatasaraylı baba ve kıza saldırı anı kamerada - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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