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02 Nisan 2024 00:05 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 00:18

Gaziantep'te 3 araçlı feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı!

Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 AIC 959 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 46 AHF 598 plakalı kamyona arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen 27 ARU 290 plakalı araç da kazaya karıştı. Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi ağır yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yola savrulan yaralılardan Cesur Ekinci (44) ve Mehmet Güler'in (57) hayatını kaybettiğini belirledi.

Gaziantep'te 3 araçlı feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı! - 1. Resim

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ağır yaralanan diğer 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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