Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Gaziantep'te feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
24 Mart 2024 02:55 - Güncelleme : 24 Mart 2024 02:55

Gaziantep'te feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Gaziantep&#039;te feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Serdar K. idaresindeki otomobil ile Müslüm D. yönetimindeki otomobil, Fırat Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Nizip İlçe Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere sevk edildi.

Yaralı çocuklardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...