Gaziantep'te feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

24 Mart 2024 02:55 - Güncelleme : 24 Mart 2024 02:55

Serdar K. idaresindeki otomobil ile Müslüm D. yönetimindeki otomobil, Fırat Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Nizip İlçe Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere sevk edildi.

Yaralı çocuklardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.