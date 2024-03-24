24 Mart 2024 02:55 - Güncelleme : 24 Mart 2024 02:55
Gaziantep'te feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Serdar K. idaresindeki otomobil ile Müslüm D. yönetimindeki otomobil, Fırat Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Nizip İlçe Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere sevk edildi.
Yaralı çocuklardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı