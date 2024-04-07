Gaziantep'te kaza üstüne kaza: 3'ü polis 4 yaralı

07 Nisan 2024 04:18 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 04:18

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Adana istikameti Gaziantep Batı gişeleri çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 tırın maddi hasarlı kaza yapması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden ve kaza bölgesine varmak üzere olan polis ekiplerinin aracına ise arkadan gelen başka bir tır çarptı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile destek polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3'ü polis 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Tedavileri devam eden yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken kaza nedeniyle duran otoyol trafiği araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.