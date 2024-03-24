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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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24 Mart 2024 09:26 - Güncelleme : 24 Mart 2024 09:34

Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı kamerada

Gaziantep'te bir şahsın motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası şüpheli yakalanırken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yaptı.

O ANLAR KAMERADA

Yapılan çalışmalar neticesinde, motosiklet hırsızlığı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan şüpheli şahıs yakalandı.

Çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken, yakalanan şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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