24 Mart 2024 09:26 - Güncelleme : 24 Mart 2024 09:34
Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı kamerada
Gaziantep'te bir şahsın motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası şüpheli yakalanırken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yaptı.
O ANLAR KAMERADA
Yapılan çalışmalar neticesinde, motosiklet hırsızlığı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan şüpheli şahıs yakalandı.
Çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken, yakalanan şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı