Gazze'de doktor amcası çocuğun bacağını anestezisiz ampute etti

17 Ocak 2024 14:54 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:27

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze şehrine yönelik saldırıların ve kuşatmanın devam ettiği 19 Aralık günü Bseiso ailesinin evine düzenlenen top atışı sonucu aile fertlerinden 16 yaşındaki Ahed ayaklarından ağır yaralandı.

İsrail'in bölgeyi kuşatması sebebiyle Şifa Hastanesi'ne beş dakikalık mesafede bulunmalarına rağmen hastaneye ulaşamayan Ahed'in ilk müdahalesini saldırı esnasında evde bulunan doktor amcası mutfak masası üzerinde gerçekleştirdi.

Şifa Hastanesi'nde Ortopedi Cerrahı olarak çalışan Doktor Hani Bseiso evde bulunan mutfak malzemeleriyle kanamayı durdurup anestezisiz bir şekilde yeğeninin sağ bacağını ampute etmek zorunda kaldı.

İsrail'in bölgeden çekilmesinin ardından bir sağlık kuruluşuna başvurup bacağındaki şarapnel parçaları çıkartılan Ahed'in bacağının tedavi edilebilmesi için acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç var.