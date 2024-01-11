Gazze'deki yaralılar Türkiye'ye ayak bastı! 

11 Ocak 2024 23:20 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 23:23

Gazze Şeridi'nde ölümle burun buruna yaşam mücadelesi veren insanlara yardım eli ise Türkiye'den geldi.

Gazze Şeridi'nde yaşam mücadelesi veren yaralı ve hastaların Türkiye'ye nakli devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazzeli hasta ve yaralının, bu akşam Mısır’dan Türkiye’ye getirileceğinin duyurdu.

İLK UÇAK ANKARA'YA İNDİ

26 yaralı ile 34 refakatçiyi taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan ilk uçak saat 21.15 civarında Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi.

MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı C-130 tipi uçakla getirilen hastaların sağlık durumları yolculuk süresince 6 uzman sağlık personeli tarafından kontrol edildi.

Hastalar, havaalanında bekletilen ambulanslarla Etlik ve Bilkent şehir hastaneleriyle Ankara ve Yenimahalle eğitim araştırma hastanelerine sevk edildi.

59 yaralı ve 72 refakatçiyi ile 10 kişilik UMKE ekibini taşıyan ikinci uçağın da 22.30 sıralarında Ankara'ya indiği öğrenildi.