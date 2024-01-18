18 Ocak 2024 09:01 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:02
Gazzeli annenin oğluna son kez sarılarak veda etti
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. 18 yaşındaki Filistinli gence son kez sarılan anne gözyaşlarıyla veda etti.
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail ordusunun dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Saldırıda hayatın kaybeden 18 yaşında Filistinli Hamza, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Annesi, oğlu Hamza'ya son kez sarılarak veda etti.