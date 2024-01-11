Gazze'ye yardım eli: 85 hasta daha Türkiye'ye geliyor

11 Ocak 2024 20:07 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 20:16

Gazze Şeridi'nde ölümle burun buruna yaşam mücadelesi veren insanlara yardım eli ise Türkiye'den geldi.

Gazze Şeridi'nde yaşam mücadelesi veren yaralı ve hastaların Türkiye'ye nakli devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazzeli 85 hasta ve yaralının, bu akşam Mısır’dan Türkiye’ye getirileceğinin duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır’dan Türkiye’ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi, Gazze’de sağlık sistemi çökmüş durumda" dedi.