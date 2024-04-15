15 Nisan 2024 07:46 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 07:56
Genç doktorun acı ölümüyle ilgili 'bitcoin' detayı!
Diyarbakır’da atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ve bu nedenle hayatına son verdiği ortaya çıktı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da meydana gelen acı olayda merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan bir atış poligonuna gelen Doktor G. Ç (33), elindeki tabancayı başına dayayarak ateşledi.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
BİTCOİN'DE YÜKSEK MİKTARDA ZARAR ETMİŞ!
Silvan Yolarası Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan G.Ç'nin dün de aynı poligona gittiği öğrenildi.
G.Ç’nin dün sosyal medya hesabından Bitcoin'de yüksek miktarda zarar yaptığını paylaştığı da ortaya çıktı. Takipçileri ise üzgün oldukları yorumunda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı