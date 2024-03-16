Genç kadına kanlı pusu: 3 el ateş etti, kanlar içinde kalınca tekmeledi

16 Mart 2024 16:57 - Güncelleme : 16 Mart 2024 17:06

Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi Halı Saha Sokakta bulunan site önünde meydana gelen olayda, işe gitmek için evden çıkan 25 yaşındaki Gülhan Esen'e bir saldırgan tarafından pusu kuruldu. Genç kadın sıkılan 3 el mermiyle kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, kanlar içinde kalan genç kızı tekmeledikten sonra olay yerinden kaçtı.

7 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kadın hayatını kaybederken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kadının yaklaşık 7 ay önce evlendiği öğrenildi.